Згідно з офіційною інформацією, у Рівному перекриють рух транспорту на визначеній ділянці міста.

У Рівному перекриють рух транспорту, проте такі зміни носять лише тимчасовий характер та будуть задіяні на окремих вулицях, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

У Рівному перекриють рух транспорту, тому найближчими днями запроваджуються тимчасові обмеження по вулиці В’ячеслава Чорновола. Таке рішення було ухвалене у зв’язку з необхідністю проведення термінових аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, яка забезпечує значну частину житлового сектору та об’єктів інфраструктури.

Згідно з офіційною інформацією, у Рівному перекриють рух транспорту на визначеній ділянці вулиці В’ячеслава Чорновола — від перехрестя з вулицею Степана Бандери і до перехрестя з вулицею Поперечною. Саме на цьому відрізку спеціалізовані ремонтні бригади працюватимуть над ліквідацією пошкодження водогону, яке потребує невідкладного втручання.

Проведення робіт заплановане у нічний час, аби зменшити дискомфорт для жителів та мінімізувати вплив на транспортний рух. Так, з 22.00 години 9 вересня і до 07.00 години ранку 10 вересня доступ транспорту на вказаній ділянці дороги буде повністю обмежений.

Водіям радять завчасно врахувати ці зміни у своїх поїздках та ретельно планувати маршрут, обираючи альтернативні шляхи для пересування містом. Комунальні служби просять усіх учасників дорожнього руху поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, адже проведення робіт спрямоване на стабільне функціонування водопостачання та безпеку мешканців громади.

Таким чином, рівнянам і гостям міста слід бути уважними в зазначений період, аби уникнути затримок та незручностей під час пересування центральною частиною міста.

Джерело: ogo.ua.

