Місцевих мешканців та гостей міста попередили, що тимчасово діятиме новий графік руху транспорту в Дніпрі.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі почне діяти зовсім скоро, тому місцевих мешканців просять поставитись уважно до попередження, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні КП “Дніпровський електротранспорт”.

У вересні 2025 року у місті відбудуться тимчасові зміни у русі міського громадського транспорту, пов’язані з проведенням ремонтних робіт контактної мережі. Мешканців та гостей міста просять завчасно враховувати ці обмеження при плануванні своїх поїздок.

Так, 5 вересня 2025 року тимчасово діятиме новий графік руху транспорту в Дніпрі. У проміжку з 11:00 до 13:00 трамваї маршруту №12 курсуватимуть скороченими маршрутами. Зокрема, рух буде організовано від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського, а також від площі Старомостової до вул. Виконкомівської.

Ці тимчасові зміни зумовлені необхідністю проведення ремонтних робіт контактної мережі на вулиці Короленка. Для зручності пасажирів рекомендується заздалегідь планувати свій маршрут з урахуванням зазначених обмежень, щоб уникнути непередбачуваних затримок.

Крім того, 7 вересня 2025 року тролейбуси маршруту №1К, що вирушають від кінцевої зупинки «Історичний музей», завершать свою роботу раніше звичайного графіка. Останнє відправлення цього маршруту відбудеться о 21:23. Причиною скорочення є ремонт контактної мережі на проспекті Дмитра Яворницького, на ділянці від вулиці Лазаря Глоби до вулиці Павла Скоропадського.

Організатори закликають мешканців міста враховувати новий графік руху транспорту в Дніпрі та планувати свої поїздки заздалегідь. Дотримання цих рекомендацій допоможе уникнути зайвих незручностей та забезпечить комфортне пересування містом навіть у період проведення ремонтних робіт.

