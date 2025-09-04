Местных жителей и гостей города предупредили, что будет временно действовать новый график движения транспорта в Днепре.

Новый график движения транспорта в Днепре начнет действовать совсем скоро, поэтому местных жителей просят отнестись внимательно к предупреждению, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КП "Днепровский электротранспорт".

В сентябре 2025 г. в городе произойдут временные изменения в движении городского общественного транспорта, связанные с проведением ремонтных работ контактной сети. Жителей и гостей города просят заранее учитывать эти ограничения при планировании поездок.

Так, 5 сентября 2025 временно будет действовать новый график движения транспорта в Днепре. В промежутке с 11:00 до 13:00 трамваи маршрута №12 будут курсировать по сокращенным маршрутам. В частности, движение будет организовано от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского, а также от площади Старомостовой до ул. Исполкомовская.

Эти временные изменения обусловлены необходимостью проведения ремонтных работ контактной сети по улице Короленко. Для удобства пассажиров рекомендуется заранее планировать свой маршрут с учетом указанных ограничений во избежание непредвиденных задержек.

Кроме того, 7 сентября 2025 года троллейбусы маршрута №1К, отправляющиеся от конечной остановки «Исторический музей» , завершат свою работу раньше обычного графика. Последняя отправка этого маршрута состоится в 21:23. Причиной сокращения является ремонт контактной сети по проспекту Дмитрия Яворницкого, на участке от улицы Лазаря Глобы до улицы Павла Скоропадского.

Организаторы призывают жителей города учитывать новый график движения транспорта в Днепре и планировать поездки заранее. Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать лишних неудобств и обеспечит комфортное передвижение по городу даже в период проведения ремонтных работ.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.