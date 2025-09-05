Мешканців і учасників дорожнього руху просять врахувати обмеження руху в Рівному та дотримуватися їх.

З 6 по 8 вересня 2025 року буде введено обмеження руху в Рівному на вулиці Степана Бандери, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Рівнеоблводоканал.

Причиною перекриття стане проведення аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі, які виконає комунальне підприємство «Рівнеоблводоканал». Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути, враховуючи тимчасові зміни організації пересування.

Рух буде перекрито на ділянці від перехрестя з вулицею В’ячеслава Чорновола до перехрестя з вулицею Княгині Ольги. Обмеження діятиме з 08:00 6 вересня до 06:00 8 вересня. Роботи проводяться для усунення аварійної ситуації та забезпечення стабільного водопостачання для мешканців міста.

Водіям рекомендують користуватися об’їзними маршрутами по прилеглих вулицях. Комунальне підприємство наголосило, що проведення робіт є необхідним для відновлення водопостачання.

Мешканців і учасників дорожнього руху просять врахувати обмеження руху в Рівному та дотримуватися їх. Тимчасове перекриття вул. Степана Бандери дозволить завершити ремонтні роботи у встановлені строки та забезпечити належне функціонування системи водопостачання.

До слова, у Рівненській області також повідомляли про подорожчання проїзду.

Вартість проїзду на автобусних маршрутах загального користування підвищено до 18 гривень, що на 6 гривень більше, ніж раніше. Таке рішення прийняв виконавчий комітет, врахувавши звернення перевізників щодо економічної обґрунтованості тарифів, подорожчання палива та запчастин, а також зростання мінімальної заробітної плати.

