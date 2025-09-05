Жителей и участников дорожного движения просят учесть ограничение движения в Ровно и соблюдать их.

С 6 по 8 сентября 2025 будет введено ограничение движения в Ровно на улице Степана Бандеры, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Ровнооблводоканал .

Причиной перекрытия станет проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети, которые выполнит коммунальное предприятие «Ровнооблводоканал». Водителей призывают заранее планировать маршруты, учитывая временные изменения в организации передвижения.

Движение будет перекрыто на участке от перекрестка с улицей Вячеслава Чорновила до перекрестка с улицей Княгини Ольги. Ограничения будут действовать с 08:00 6 сентября до 06:00 8 сентября. Работы проводятся для устранения аварийной ситуации и обеспечения стабильного водоснабжения жителей города.

Водителям рекомендуют пользоваться объездными маршрутами по близлежащим улицам. Коммунальное предприятие подчеркнуло, что проведение работ необходимо для восстановления водоснабжения.

Жителей и участников дорожного движения просят учесть ограничение движения в Ровно и соблюдать их. Временное перекрытие ул. Степана Бандеры позволит завершить ремонтные работы в установленные сроки и обеспечить надлежащее функционирование системы водоснабжения.

К слову, в Ровенской области также сообщалось о подорожании проезда.

Стоимость проезда на автобусных маршрутах общего пользования повышена до 18 гривен, что на 6 гривен больше, чем раньше. Такое решение принял исполнительный комитет, учитывая обращение перевозчиков по поводу экономической обоснованности тарифов, подорожание топлива и запчастей, а также рост минимальной заработной платы.

