В Ровно перекроют движение транспорта, однако такие изменения носят временный характер и будут задействованы на отдельных улицах, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

В Ровно перекроют движение транспорта, поэтому в ближайшие дни вводятся временные ограничения по улице Вячеслава Чорновила. Такое решение было принято в связи с необходимостью проведения срочных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, обеспечивающей значительную часть жилищного сектора и объектов инфраструктуры.

Согласно официальной информации, в Ровно перекроют движение транспорта на определенном участке улицы Вячеслава Чорновила — от перекрестка с улицей Степана Бандеры и до перекрестка с улицей Поперечной. Именно на этом отрезке специализированные ремонтные бригады будут работать над ликвидацией повреждения водопровода, требующего безотлагательного вмешательства.

Проведение работ запланировано в ночное время, чтобы уменьшить дискомфорт для жителей и минимизировать влияние транспортного движения. Так, с 22.00 часов 9 сентября и до 07.00 часов утра 10 сентября доступ транспорта на указанном участке дороги будет полностью ограничен.

Водителям советуют заранее учесть эти изменения в своих поездках и тщательно планировать маршрут, выбирая альтернативные пути для передвижения по городу. Коммунальные службы просят всех участников дорожного движения отнестись с пониманием временных неудобств, ведь проведение работ направлено на стабильное функционирование водоснабжения и безопасность жителей общины.

Таким образом, жителям и гостям города следует быть внимательными в указанный период, чтобы избежать задержек и неудобств во время передвижения по центральной части города.

