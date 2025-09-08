Щоб мінімізувати незручності для мешканців і гостей міста, було розроблено схему об’їзду через обмеження руху транспорту в Запоріжжі.

Поліція ввела обмеження руху транспорту в Запоріжжі та попередила, скільки триватимуть незручності для місцевих мешканців, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила патрульна поліція.

Обмеження руху транспорту в Запоріжжі діє для автотранспорту на ділянці вулиці Антона Назоли. Причиною таких змін є проведення масштабних ремонтних робіт на залізничному переїзді, які потребують повного зупинення руху для забезпечення безпеки як водіїв, так і працівників.

Щоб мінімізувати незручності для мешканців і гостей міста, було розроблено схему об’їзду. У період проведення робіт транспортні засоби скеровуватимуть на сусідні вулиці – Сергія Синенка, Академіка Весніна та Кияшка.

За попередніми прогнозами комунальних служб, обмеження руху транспорту в Запоріжжі діятимуть орієнтовно протягом 5 днів, однак у разі потреби терміни можуть бути подовжені. Водіям радять заздалегідь враховувати зміни у русі під час планування своїх маршрутів, а також уважно стежити за офіційними оновленнями, щоб уникнути зайвих труднощів.

Окрім цього, з 8 вересня мешканці прифронтових населених пунктів Запорізької області отримали можливість знову користуватися безкоштовним соціальним автобусом. Його роботу було відновлено після певної перерви, що стало важливою подією для жителів віддалених громад, адже транспорт забезпечує їхній зв’язок із більшими населеними пунктами.

Особливу увагу варто звернути на Гуляйпільську територіальну громаду. Саме її мешканці знову отримали доступ до соціального автобусного сполучення, яке організувала гуманітарна місія «Проліска». Маршрут автобуса охоплює шлях між Гуляйполем та Новомиколаївкою з проїздом через Покровське. Автобус працює двічі на тиждень – щопонеділка та щочетверга.

Розклад руху виглядає так: виїзд із Гуляйполя о 08:00 у напрямку Новомиколаївки з короткою зупинкою в Покровському, але без заїзду в центр населеного пункту. Зворотний рейс організовано з Новомиколаївки о 13:00, а приблизно о 13:30 автобус здійснює посадку пасажирів у Покровському.

