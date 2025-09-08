Чтобы минимизировать неудобства для жителей и гостей города, была разработана схема объезда из-за ограничения движения транспорта в Запорожье.

Полиция ввела ограничение движения транспорта в Запорожье и предупредила, сколько продлятся неудобства для местных жителей, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредила патрульная полиция.

Ограничение движения транспорта в Запорожье работает для автотранспорта на участке улицы Антона Назолы. Причиной таких изменений является проведение масштабных ремонтных работ на железнодорожном переезде, требующих полной остановки передвижения для обеспечения безопасности водителей и работников.

Чтобы минимизировать неудобства для жителей и гостей города, была разработана схема объезда. В период проведения работ транспортные средства будут направляться на соседние улицы – Сергея Синенко, Академика Веснина и Кияшко.

По предварительным прогнозам коммунальных служб, ограничения движения транспорта в Запорожье будут действовать ориентировочно в течение 5 дней, однако в случае необходимости сроки могут быть продлены. Водителям советуют заранее учитывать изменения при планировании своих маршрутов, а также внимательно следить за официальными обновлениями во избежание лишних трудностей.

Кроме того, с 8 сентября жители прифронтовых населенных пунктов Запорожской области получили возможность снова пользоваться бесплатным социальным автобусом. Его работа была возобновлена ​​после определенного перерыва, что стало важным событием для жителей отдаленных общин, ведь транспорт обеспечивает их связь с большими населенными пунктами.

Особое внимание следует обратить на Гуляйпольскую территориальную общину. Именно ее жители снова получили доступ к социальному автобусному сообщению, организованному гуманитарной миссией «Пролиска». Маршрут автобуса охватывает путь между Гуляйполем и Новониколаевкой с проездом через Покровское. Автобус работает дважды в неделю – по понедельникам и четвергам.

Расписание движения выглядит так: выезд из Гуляйполя в 08.00 в направлении Новониколаевки с короткой остановкой в ​​Покровском, но без заезда в центр населенного пункта. Обратный рейс организован из Новониколаевки в 13:00, а примерно в 13:30 автобус совершает посадку пассажиров в Покровском.

