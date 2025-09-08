Полиция ввела ограничение движения транспорта в Запорожье и предупредила, сколько продлятся неудобства для местных жителей, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредила патрульная полиция.
Ограничение движения транспорта в Запорожье работает для автотранспорта на участке улицы Антона Назолы. Причиной таких изменений является проведение масштабных ремонтных работ на железнодорожном переезде, требующих полной остановки передвижения для обеспечения безопасности водителей и работников.
Чтобы минимизировать неудобства для жителей и гостей города, была разработана схема объезда. В период проведения работ транспортные средства будут направляться на соседние улицы – Сергея Синенко, Академика Веснина и Кияшко.
По предварительным прогнозам коммунальных служб, ограничения движения транспорта в Запорожье будут действовать ориентировочно в течение 5 дней, однако в случае необходимости сроки могут быть продлены. Водителям советуют заранее учитывать изменения при планировании своих маршрутов, а также внимательно следить за официальными обновлениями во избежание лишних трудностей.
Кроме того, с 8 сентября жители прифронтовых населенных пунктов Запорожской области получили возможность снова пользоваться бесплатным социальным автобусом. Его работа была возобновлена после определенного перерыва, что стало важным событием для жителей отдаленных общин, ведь транспорт обеспечивает их связь с большими населенными пунктами.
Особое внимание следует обратить на Гуляйпольскую территориальную общину. Именно ее жители снова получили доступ к социальному автобусному сообщению, организованному гуманитарной миссией «Пролиска». Маршрут автобуса охватывает путь между Гуляйполем и Новониколаевкой с проездом через Покровское. Автобус работает дважды в неделю – по понедельникам и четвергам.
Расписание движения выглядит так: выезд из Гуляйполя в 08.00 в направлении Новониколаевки с короткой остановкой в Покровском, но без заезда в центр населенного пункта. Обратный рейс организован из Новониколаевки в 13:00, а примерно в 13:30 автобус совершает посадку пассажиров в Покровском.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: названы общины, где состоится раздача пищи.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Запорожье: в ПФУ назвали размер выплат, сколько можно получить.
Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: какие документы нужно подать, чтобы получить убежище.