Місцевим мешканцямварто врахувати графік відключення води на тиждень з 8 по 14 вересня у Харкові.

Графік відключення води на тиждень з 8 по 14 вересня у Харкові введений через те, що комунальні служби проводитимуть планові роботи на внутрішньоквартальних і зовнішніх мережах, повідомляє Politeka.

Як інформують на порталі 1562, графік відключення води на тиждень з 8 по 14 вересня у Харкові передбачає тичасову відсутність гарячого водопостачання для низки вулиць та будинків у місті.

Графік відключення води на тиждень з 8 по 14 вересня у Харкові охоплює кілька районів міста. На Літературній, 3, та Сумській 77/1, а також на проспекті Незалежності, 13 та на вулиці Культури 10-А, 16-А роботи почалися ще 31 серпня о 20:00 і триватимуть до 20.09 о 20:00.

Під час проведення необхідних заходів подачу гарячого водопостачання буде тимчасово припинено, тому мешканцям слід заздалегідь підготуватися до тимчасових обмежень.

Окрім того, планово-попереджувальні ремонти на гарячому водопостачанні проводяться за такими адресами: Потебні 1, 3, Воробйова 9, Чернишевська 7/9, 11, Харківська набережна 9, Садова 1, Бутівський в’їзд 7, Гоголя 2-А, Театральний пров. 5, Героїв Харкова просп. 17, 19/23, Куликівська 12, Григорія Сковороди 3-Б, 3, 32, Скрипниківський узвіз 9/11.

Незручності почалися для місцевих мешканців 20 серпня о 20:00 і триватимуть до 15.09 о 20:00. Під час цих ремонтів жителі зазначених будинків тимчасово залишатимуться без можливості прийняти теплий душ.

Комунальні служби просять вибачення за незручності і обіцяють завершити ві необхідні ремонтні заходи в зазначені строки, щоб місцеві якнайшидше могли повернутися до зручностей.

