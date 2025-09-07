Местным жителям следует учесть график отключения воды на неделю с 8 по 14 сентября в Харькове.

График отключения воды на неделю с 8 по 14 сентября в Харькове введен из-за того, что коммунальные службы будут проводить плановые работы на внутриквартальных и внешних сетях, сообщает Politeka.

Как информируют на портале 1562, график отключения воды на неделю с 8 по 14 сентября в Харькове предусматривает временное отсутствие горячего водоснабжения для ряда улиц и домов в городе.

График отключения воды в неделю с 8 по 14 сентября в Харькове охватывает несколько районов города. На Литературной, 3 и Сумской 77/1, а также на проспекте Независимости, 13 и на улице Культуры 10-А, 16-А работы начались еще 31 августа в 20:00 и продлятся до 20.09 в 20:00 .

При проведении необходимых мероприятий подача горячего водоснабжения будет временно прекращена, поэтому жителям следует заранее подготовиться к временным ограничениям.

Кроме того, планово-предупредительные ремонты по горячему водоснабжению проводятся по следующим адресам: Потебни 1, 3, Воробьева 9, Чернышевская 7/9, 11, Харьковская набережная 9, Садовая 1, Бутовский въезд 7, Гоголя 2-А, Театральный пер. 5, Героев Харькова просп. 17, 19/23, Куликовская 12, Григория Сковороды 3-Б, 3, 32, Скрипниковский спуск 9/11.

Неудобства начались для местных жителей 20 августа в 20:00 и продлятся до 15.09 в 20:00 . Во время этих ремонтов жители указанных домов будут временно оставаться без возможности принять теплый душ.

Коммунальные службы просят прощения за неудобства и обещают завершить необходимые ремонтные мероприятия в указанные сроки, чтобы местные как можно быстрее могли вернуться к удобствам.

