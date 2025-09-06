Нова система оплати проїзду у Кропивницькому готується до запуску, повідомляє Politeka.

Міська влада довго обговорювала впровадження електронного квитка, аби зробити користування транспортом зручнішим. На офіційному сайті ради опубліковано проєкт та відкрито публічне обговорення, щоб жителі могли висловити свої пропозиції щодо тарифів та умов використання.

Тепер пасажири зможуть оплачувати поїздки банківськими картками, через мобільні додатки або віртуальні гаманці. Валідатори миттєво фіксують оплату, що позбавляє потреби носити готівку. Як зазначають у міськраді, технічні можливості для запуску системи були готові ще до початку війни, але проблеми з електропостачанням та інтернетом відтермінували впровадження. Наразі місто відновлює роботу над модернізацією.

Передбачено кілька видів тарифів: лімітовані поїздки, абонементи на тиждень, місяць чи рік, а також «вільний гаманець» із можливістю поповнення. Пільгові картки дозволяють користуватися транспортом двічі на день або до 60 поїздок щомісяця. Придбати або поповнити квиток можна через термінали, спеціальні пункти або на сайті оператора. Для тих, хто звик до паперових проїзних, опція придбання у водія чи кондуктора залишається.

Монтаж та технічне обслуговування валідаторів виконає компанія, обрана за результатами конкурсу, яка також забезпечить цілодобову підтримку користувачів через контакт-центр.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому має на меті зробити транспортний сервіс сучасним, зручним і прозорим, одночасно надаючи пасажирам різні способи оплати та комфорт під час поїздок.

Джерело: ugorod.kr.ua.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: де пропонують притулок і не тільки.

Також Politeka писала, Подорожчання хліба в Дніпрі: до якого стрибка цін готуватися покупцям.

Як повідомляла Politeka, Робота для переселенців в Запоріжжі: які вакансії та зарплату пропонують для ВПО.