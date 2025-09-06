Новая система оплаты проезда в Кропивницком готовится к запуску, сообщает Politeka.

Городские власти долго обсуждали внедрение электронного билета, чтобы сделать пользование транспортом более удобным. На официальном сайте совета опубликован проект и открыто публичное обсуждение, чтобы жители могли высказать свои предложения по тарифам и условиям использования.

Теперь пассажиры смогут оплачивать поездки по банковским карточкам, через мобильные приложения или виртуальные кошельки. Валидаторы мгновенно фиксируют оплату, что избавляет от необходимости носить наличные деньги. Как отмечают в горсовете, технические возможности для запуска системы были готовы еще до начала войны, но проблемы с электроснабжением и Интернетом отсрочили внедрение. В настоящее время город возобновляет работу над модернизацией.

Предусмотрено несколько видов тарифов: лимитированные поездки, абонементы в неделю, месяц или год, а также свободный кошелек с возможностью пополнения. Льготные карты позволяют пользоваться транспортом дважды в день или до 60 ежемесячных поездок. Приобрести или пополнить билет можно через терминалы, специальные пункты или на сайте оператора. Для тех, кто привык к бумажным проездным, опция приобретения у водителя или кондуктора остается.

Монтаж и техническое обслуживание валидаторов будет выполнена компанией, выбранной по результатам конкурса, которая также обеспечит круглосуточную поддержку пользователей через контакт-центр.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком - сделать транспортный сервис современным, удобным и прозрачным, одновременно предоставляя пассажирам различные способы оплаты и комфорт во время поездок.

Источник: ugorod.kr.ua.

