Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається для певної категорії людей, тож розповідаємо детальніше.

Пенсіонери, яким виповнилося 60 років, але вони не мають достатнього страхового стажу, можуть розраховувати на грошову допомогу в Миколаївській області, повідомляє Politeka.

Як інформують на порталі "Дія", грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається від держави за певних умов, проте існують і випадки, коли громадянам можуть відмовити.

Підтримка передбачена тим, хто досягнув пенсійного віку, але не має необхідних на цей момент 32 років страхового стажу. Для отримання виплат потрібно мати щонайменше 15 років стажу.

Також важливо, щоб людина не отримувала інших пенсій чи будь-які види державної соцпідтримки. Обов’язковою умовою є й те, що заявник перебуває у скрутному матеріальному становищі без інших джерел для забезпечення власного життя.

Розмір виплат визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім доходом на одного члена родини за попередні шість місяців. Водночас у 2025 році ця сума не може перевищувати 3028 гривень.

Щоб оформити грошову допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області, потрібно звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання і подати необхідний пакет документів.

Серед них заява про призначення соцпідтримки, паспорт, ідентифікаційний код, довідка від Пенсійного фонду про стаж, довідка про склад сім’ї та місце проживання, а також декларація про доходи і майновий стан за останні пів року.

Звернення розглядають протягом 10 днів з моменту подання документів. Після цього заявника інформують про результат. Виплати можуть бути як призначені, так і відхилені.

