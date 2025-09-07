Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется для определенной категории людей, так что рассказываем подробнее.

Пенсионеры, которым исполнилось 60 лет, но у них нет достаточного страхового стажа, могут рассчитывать на денежную помощь в Николаевской области , сообщает Politeka.

Как информируют на портале "Дія", денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется от государства при определенных условиях, однако есть и случаи, когда гражданам могут отказать.

Поддержка предусмотрена тем, кто достиг пенсионного возраста, но не имеет необходимых на данный момент 32 лет страхового стажа. Для получения выплат необходимо иметь не менее 15 лет стажа.

Также важно, чтобы человек не получал других пенсий или каких-либо видов государственной соцподдержки. Обязательным условием является то, что заявитель находится в тяжелом материальном положении без других источников для обеспечения собственной жизни.

Размер выплат определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним доходом на одного члена семьи за шесть месяцев. В то же время в 2025 году эта сумма не может превышать 3028 гривен.

Чтобы оформить денежную помощь для пенсионеров в Николаевской области, нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства и предоставить необходимый пакет документов.

Среди них заявление о назначении соцподдержки, паспорт, идентификационный код, справка от Пенсионного фонда о стаже, справка о составе семьи и месте жительства, а также право на доходы и имущественное состояние за последние полгода.

Обращение рассматривается в течение 10 дней с момента подачи документов. После этого заявителя информируют о результате. Выплаты могут быть как назначены, так и отклонены.

