Місцеві мешканці мають змогу переглянути графік відключення води з 5 по 20 вересня у Харкові.

Графік відключення води з 5 по 20 вересня у Харкові передбачає низку планових робіт на внутрішньоквартальних та зовнішніх мережах, повідомляє Politeka.

Як інформують на порталі 1562 Харківської міськради, водопостачання тимчасово призупинятиметься, тому місцевим мешканцям радять заздалегідь підготуватися та планувати побутові потреби.

За графіком відключення води з 5 по 20 вересня у Харкові на період планових робіт на внутрішньоквартальних мережах буде призупинено на таких адресах: Літературна, 3; Сумська, 77/1; Незалежності, 13; Культури, 10-А, 16-А.

Обмеження тут діє ще 31 серпня і продовжуватиметься до 20:00 20.09. Роботи пов’язані з перекладанням теплотраси та ремонтом зовнішніх мереж, що залишить місцевих без гарячого душу.

Також у графіку відключення води з 5 по 20 вересня у Харкові передбачені планово-попереджувальні заходи на Соїча, 1, 2, 4; Георгія Тарасенка, 119, 121, 135/139, 145, 147; Мефодіївська, 12; Героїв Харкова, 124/4, 124/7, 124/5-А, 128-А; Кошкіна, 2, 4.

Незручності тут розпочалися 30 серпня і триватимуть до 20:00 5.09. Мета цих робіт полягає у профілактичному обслуговуванні мереж, щоб забезпечити їх надійність.

Ще одні обмеження очікуються через усунення дефектів на зовнішніх мережах. Роботи охоплять такі адреси: Армійська, 126-Б; Ахсарова, 4/6, 4/6-Б; Монтажна, 12-А; Котельниківська, 3. Завершити все плануть 6.09 до 20:00.

У цю ж дату, але до 23:55, мають завершити ремонти на Сомівській, 12-Б, 37/39; Сергіївській, 3-Б, 8-А, 8; Героїв Харкова, 85, 89, 131-А, 131-Б, 131-В, 131-Г; Металіста, 12; Іскринському, 19-Ж, 19-Б, 19-В, 19-Г; Малинівській, 19. Там обмеження діють також із 30.08.

