Местные жители могут посмотреть график отключения воды с 5 по 20 сентября в Харькове.

График отключения воды с 5 по 20 сентября в Харькове предусматривает целый ряд плановых работ на внутриквартальных и внешних сетях, сообщает Politeka.

Как информируют на портале 1562 Харьковского горсовета, водоснабжение будет временно приостанавливаться, поэтому местным жителям советуют заранее подготовиться и планировать бытовые нужды.

По графику отключения воды с 5 по 20 сентября в Харькове на период плановых работ на внутриквартальных сетях будет приостановлено по следующим адресам: Литературная, 3; Сумская, 77/1; Независимости, 13; Культуры, 10-А, 16-А.

Ограничение здесь действует еще 31 августа и будет продолжаться до 20.00 20.09. Работы связаны с переложением теплотрассы и ремонтом внешних сетей, что оставит местных без горячего душа.

Также в графике отключения воды с 5 по 20 сентября в Харькове предусмотрены планово предупредительные мероприятия на Соича, 1, 2, 4; Георгия Тарасенко, 119, 121, 135/139, 145, 147; Мефодиевская, 12; Героев Харькова, 124/4, 124/7, 124/5-А, 128-А; Кошкина, 2, 4.

Неудобства здесь начались 30 августа и продлятся до 20:00 5.09. Цель этих работ состоит в профилактическом обслуживании сетей, обеспечивающих их надежность.

Еще одни ограничения ожидаются из-за устранения дефектов на внешних сетях. Работы охватят следующие адреса: Армейская, 126-Б; Ахсарова, 4/6, 4/6-Б; Монтажная, 12А; Котельниковская, 3. Завершить все планут 6.09 до 20:00 .

В эту же дату, но до 23:55 должны завершить ремонты на Сомовской, 12-Б, 37/39; Сергеевской, 3-Б, 8-А, 8; Героев Харькова, 85, 89, 131-А, 131-Б, 131-В, 131-Г; Металлиста, 12; Искринская, 19-Ж, 19-Б, 19-В, 19-Г; Малиновская, 19. Там ограничения действуют также с 30.08.

