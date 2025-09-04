Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області стало неприємною новиною для кількох населених пунктів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області відчутно вдарило по гаманцях місцевих жителів і змусило багатьох переглянути свої щомісячні витрати, повідомляє Politeka.

У низці населених пунктів регіону вже введено нові розцінки, тож ми зібрали всі деталі.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області торкнулося насамперед міста Вознесенськ у 2025 році. Місцеві мешканці сплачують за централізоване водопостачання 34,89 гривні за кубометр з ПДВ, а за водовідведення - 11,06.

Збільшення цін стало відчутним і спричинило додаткові витрати для багатьох родин. Складна ситуація й в Очакові Миколаївської області, де також відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги, зокрема, на воду.

Водопостачання тепер обходиться у 90,40 грн, а водовідведення - 101,30. Основними причинами зміни розцінок місцева влада називає зростання цін на енергоносії, зменшення обсягів водопостачання та пориви на каналізаційних мережах, що вимагає додаткових витрат на ремонт і перекачку стоків.

За даними компанії "Очаків-сервіс", за останні 3 роки стан самопливних каналізаційних мереж погіршився на 80%. Пошкоджено три колектори на загальну довжину 1500 метрів, і це змушує комунальників додатково витрачати кошти на забезпечення безперебійного відведення стоків.

Крім того, у Миколаєві представники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків висловили незадоволення щодо двоставкового тарифу на опалення, встановленого ОКП “Миколаївоблтеплоенерго”.

За їхніми словами, через нову схему нарахувань жителі будинків переплачували значні суми навіть у літні місяці, коли опалення фактично не працює.

