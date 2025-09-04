Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области ощутимо ударило по кошелькам местных жителей и заставило многих пересмотреть свои ежемесячные расходы, сообщает Politeka.
В ряде населенных пунктов региона уже введены новые расценки, и мы собрали все детали.
Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области коснулось прежде всего города Вознесенска в 2025 году. Местные жители платят за централизованное водоснабжение 34,89 гривны за кубометр с НДС, а за водоотвод – 11,06.
Увеличение цен стало ощутимым и привело к дополнительным затратам для многих семей. Сложная ситуация и в Очакове Николаевской области, где также произошло повышение тарифов на коммунальные услуги, в частности воду.
Водоснабжение теперь обходится в 90,40 грн., а водоотвод - 101,30 грн. Основными причинами изменения расценок местные власти называют рост цен на энергоносители, уменьшение объемов водоснабжения и порывы на канализационных сетях, что требует дополнительных затрат на ремонт и перекачку стоков.
По данным компании "Очаков-сервис", за последние 3 года состояние самотечных канализационных сетей ухудшилось на 80%. Повреждены три коллектора на общую длину 1500 метров, что заставляет коммунальщиков дополнительно тратить средства на обеспечение бесперебойного отвода стоков.
Кроме того, в Николаеве представители объединений совладельцев многоквартирных домов выразили недовольство по поводу двухставочного тарифа на отопление, установленного ОКП "Николаевоблтеплоэнерго".
По их словам, из-за новой схемы начислений жители домов переплачивали значительные суммы даже в летние месяцы, когда отопление фактически не работает.
