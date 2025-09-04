У Миколаївській області стартував проєкт гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається благодійним фондом «Карітас Миколаїв УГКЦ» у межах масштабної програми підтримки постраждалих від війни, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційній Фейсбук-сторінці організації, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області доступна тим, чиї оселі зазнали пошкоджень після 24 лютого 2022 року.

Йдеться про житло, яке постраждало, але лишається придатним для проживання. Організатори зазначають, що можливість проведення ремонтів обмежена 70 випадками, а роботи охоплюватимуть лише тепловий контур житла. Це означає відновлення вікон, дверей та покрівлі.

Проєкт реалізується у облцентрі та районі, за винятком Куцурубської та Очаківської громад з огляду на міркування безпеки. Подати заявку можуть родини, які відповідають хоча б одному з визначених критеріїв вразливості.

Серед них одинокі матері, батьки чи опікуни дітей до 18 років, вагітні жінки та мами з малюками до 3 років, багатодітні родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми.

Також це домогосподарства, де є людина з інвалідністю або хронічними захворюваннями, а ще самотні люди від 55 років чи літні подружжя без підтримки рідних.

Для участі у відборі необхідно надати пакет документів. Серед них паспорт, ідентифікаційний код, довідки, що підтверджують належність до вразливої категорії, акт про пошкодження житла, документи на право власності та довідку про доходи.

Важливо, щоб сукупний дохід заявників був нижчим за 6318 гривень на одну особу. Організатори звертають увагу, що подання заявки не гарантує отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області.

