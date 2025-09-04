В Николаевской области стартовал проект гуманитарной помощи для пенсионеров и других уязвимых категорий населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется благотворительным фондом "Каритас Николаев УГКЦ" в рамках масштабной программы поддержки пострадавших от войны, сообщает Politeka.

Как информируют на официальной Фейсбук-странице организации, гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области доступна тем, чьи дома получили повреждения после 24 февраля 2022 года.

Речь идет о пострадавшем жилье, но остается пригодным для проживания. Организаторы отмечают, что возможность проведения ремонтов ограничена 70 случаями, а работы будут охватывать только тепловой контур жилья. Это означает восстановление окон, дверей и кровли.

Проект реализуется в облцентре и районе, за исключением Куцурубской и Очаковской общин с учетом соображений безопасности. Подать заявку могут семьи, которые отвечают хотя бы одному из определенных критериев уязвимости.

Среди них одинокие матери, родители или опекуны детей младше 18 лет, беременные женщины и мамы с малышами до 3 лет, многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Также это домохозяйства, где есть человек с инвалидностью или хроническими заболеваниями, а еще одинокие люди от 55 лет или пожилые супруги без поддержки родных.

Для участия в отборе необходимо предоставить пакет документов. Среди них паспорт, идентификационный код, справки, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории, акт о повреждении жилья, документы о праве собственности и справку о доходах.

Важно, чтобы совокупный доход заявителей был ниже 6318 гривен на одного человека. Организаторы обращают внимание, что подача заявки не гарантирует получение гуманитарной помощи для пенсионеров в Николаевской области.

