Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області передбачена виключно для українців, які досягли 60-річного віку, але не мають достатнього страхового стажу для оформлення повноцінної пенсії, повідомляє Politeka.

Згідно з даними порталу «Дія», існують умови, за яких у наданні виплат можуть відмовити.

У серпні 2025 року право на щомісячну соціальну допомогу мають громадяни, яким виповнилося 60 років, проте вони не змогли накопичити необхідні 32 роки страхового стажу. Подати заяву дозволено лише тим особам, у яких є щонайменше 15 років страхового стажу, відсутні інші пенсійні чи державні соціальні виплати, а також додаткові джерела доходів.

Розмір призначеної допомоги визначається індивідуально: він обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, що втратили працездатність, і середнім доходом одного члена сім’ї за попередні шість місяців. У 2025 році максимальна сума виплат не перевищує 3 028 гривень.

Щоб оформити грошову допомогу для пенсіонерів у Черкаській області, необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання. Для цього слід подати заяву, паспорт, ідентифікаційний код, довідку з Пенсійного фонду про робочий досвід, документ про склад сім’ї та реєстрацію, а також декларацію про доходи й майновий стан за останні пів року. Рішення щодо призначення чи відмови ухвалюється у десятиденний строк після подання повного пакета документів.

Отже,такий вид фінпідтримки є важливим механізмом підтримки тих, хто не має достатнього страхового стажу для отримання пенсії.

