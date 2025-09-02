Чтобы оформить денежную помощь для пенсионеров в Черкасской области, необходимо обратиться в органы социальной защиты населения.

Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области предусмотрена исключительно для украинцев, достигших 60-летнего возраста, но не имеющих достаточного страхового стажа для оформления полноценной пенсии, сообщает Politeka.

Согласно данным портала «Дія», существуют условия, при которых в предоставлении выплат могут отказать.

В августе 2025 года право на ежемесячное социальное пособие имеют граждане, которым исполнилось 60 лет, однако они не смогли накопить необходимые 32 года страхового стажа. Подать заявление разрешено только тем лицам, имеющим не менее 15 лет страхового стажа, отсутствуют другие пенсионные или государственные социальные выплаты, а также дополнительные источники доходов.

Размер назначенной помощи определяется индивидуально: он рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и средним доходом одного члена семьи за предыдущие шесть месяцев. В 2025 году максимальная сумма выплат не превышает 3028 гривен.

Чтобы оформить денежную помощь для пенсионеров в Черкасской области, необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. Для этого следует подать заявление, паспорт, идентификационный код, справку из Пенсионного фонда о рабочем опыте, документ о составе семьи и регистрации, а также декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние полгода. Решение о назначении или отказе принимается в десятидневный срок после представления полного пакета документов.

Следовательно, такой вид финподдержки является важным механизмом поддержки тех, кто не имеет достаточного страхового стажа для получения пенсии.

