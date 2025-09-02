Дефіцит продуктів у Вінницькій області може вдарити по кільком позиціям у місцевих магазинах.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області можливий через неврожайність, яка спостерігається через заморозки весною та сильну спеку на початку літа, пише Politeka.

Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, в регіонах, де традиційно вирощують олійні культури, зокрема соняшник, дефіцит опадів спричинив значні втрати врожаю. Водночас урожайність цього сезону все ж дає змогу повністю покрити внутрішні потреби в олії та зберегти експортний потенціал.

Найбільше від посухи постраждали посіви кукурудзи — за попередніми оцінками, втрачено врожаї більш ніж на 500 тисячах гектарів, саме це продукт може показати дефіцит у Вінницькій області. Частина сільгоспвиробників уже була змушена передискувати поля під озимі культури, однак не має коштів для проведення подальших посівних робіт.

У зв’язку з цим аграрії звертаються до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України з проханням виділити фінансову підтримку на кожен гектар землі. Це дозволило б продовжити роботи в полях та гарантувати продовольчу безпеку країни у наступному сезоні та не дати трапитись дефіциту продуктів у Вінницькій області.

Наразі вже намолочено близько 24,8 мільйона тонн зернових і зернобобових культур, і цей показник поступово зростає.

Як зазначив Денис Марчук, цьогорічні жнива відстають від минулорічних темпів приблизно на два тижні через складні погодні умови — як посуху, так і надмірні опади в липні. Водночас врожайність дає підстави очікувати загальний урожай на рівні близько 56 мільйонів тонн. З цієї кількості не менше 40 мільйонів тонн можуть бути експортовані, що дозволить зберегти позиції важливого постачальника зерна на світовому ринку.

