Дефицит продуктов в Винницкой области возможен из-за неурожайности, которая наблюдается из-за заморозков весной и сильной жары в начале лета, пишет Politeka.

Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, в регионах, где традиционно выращивают масличные культуры, в частности подсолнечник, дефицит осадков повлек за собой значительные потери урожая. В то же время урожайность этого сезона все же позволяет полностью покрыть внутренние потребности в масле и сохранить экспортный потенциал.

Больше всего от засухи пострадали посевы кукурузы — по предварительным оценкам, утрачены урожаи более чем на 500 тысячах гектаров, именно этот продукт может показать дефицит в Винницкой области. Часть сельхозпроизводителей уже была вынуждена передискивать поля под озимые культуры, однако нет средств для проведения дальнейших посевных работ.

В связи с этим аграрии обращаются в Министерство экономики, окружающую среду и сельское хозяйство Украины с просьбой выделить финансовую поддержку на каждый гектар земли. Это позволило бы продолжить работу в полях и гарантировать продовольственную безопасность страны в следующем сезоне и не дать случиться дефициту продуктов в Винницкой области.

В настоящее время уже намолочено около 24,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, и этот показатель постепенно растет.

Как отметил Денис Марчук, нынешняя жатва отстает от прошлогодних темпов примерно на две недели из-за сложных погодных условий — как засухи, так и избыточных осадков в июле. В то же время, урожайность дает основания ожидать общий урожай на уровне около 56 миллионов тонн. Из этого количества не менее 40 миллионов тонн может быть экспортировано, что позволит сохранить позиции важного поставщика зерна на мировом рынке.

