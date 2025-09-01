Подання заявки не гарантує автоматичного отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається тим, чиє житло зазнало пошкоджень, і допомагає зробити оселі придатними для проживання, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується благодійним фондом Карітас Миколаїв УГКЦ у партнерстві з іншими організаціями.

У межах проєкту заплановано ремонт теплового контуру будинків, що включає заміну дверей, вікон і відновлення покрівлі. Допомога доступна родинам та окремим громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах після 24 лютого 2022 року. Територіально програма охоплює місто та район, за винятком Куцурубської та Очаківської громад, щоб забезпечити безпеку учасників. Загалом передбачено проведення 70 відновлювальних робіт, тому бажано подавати заявки якнайшвидше.

До участі допускаються домогосподарства або окремі особи, які відповідають критеріям вразливості. Це одинокі батьки, опікуни дітей до 18 років, вагітні жінки, матері з малюками до трьох років, багатодітні сім’ї з трьома і більше дітьми. Підтримку також можуть отримати домогосподарства з особами з інвалідністю, тяжкими хронічними захворюваннями, самотні літні люди або пари без допомоги родичів.

Для участі необхідно подати пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, підтвердження вразливого стану через медичні довідки чи документи МСЕК, акт пошкодження житла, документ про право власності та довідку про доходи. Важливо пам’ятати, що подання заявки не гарантує автоматичного отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області. Проєкт не передбачає грошових виплат або повного відновлення зруйнованих осель — усі роботи оцінює інженер фонду.

