Подача заявки не гарантирует автоматическое получение гуманитарной помощи для пенсионеров в Николаевской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется тем, чье жилье получило повреждения, и помогает сделать дома пригодными для проживания, сообщает Politeka.

Инициатива реализуется благотворительным фондом Каритас Николаев УГКЦ в партнерстве с другими организациями.

В рамках проекта запланирован ремонт теплового контура домов, включающий замену дверей, окон и восстановление кровли. Помощь доступна семьям и отдельным гражданам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах после 24 февраля 2022 года. Территориально программа включает город и район, за исключением Куцурубской и Очаковской общин, чтобы обеспечить безопасность участников. В общей сложности предусмотрено проведение 70 восстановительных работ, поэтому желательно подавать заявки как можно быстрее.

К участию допускаются домохозяйства или отдельные лица, отвечающие критериям уязвимости. Это одинокие родители, попечители детей до 18 лет, беременные женщины, матери с малышами до трех лет, многодетные семьи с тремя и более детьми. Поддержку также могут получить домохозяйства с лицами с инвалидностью, тяжелыми хроническими заболеваниями, одинокие пожилые люди или пары без помощи родственников.

Для участия необходимо предоставить пакет документов: паспорт, идентификационный код, подтверждение уязвимого состояния через медицинские справки или документы МСЭК, акт повреждения жилья, документ о праве собственности и справку о доходах. Важно помнить, что подача заявки не гарантирует автоматическое получение гуманитарной помощи для пенсионеров в Николаевской области. Проект не предусматривает денежных выплат или полного восстановления разрушенных домов — все работы оценивает инженер фонда.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.