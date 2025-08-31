Жителям регіону повідомляють про тимчасові обмеження через графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 вересня у Вінницькій області.

Графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 вересня у Вінницькій області охоплює низку населених пунктів і вулиць, де проводитимуть планові ремонтні роботи для забезпечення безпечного постачання, повідомляє Politeka.

За даними місцевої філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», у місті Тульчин 3.09 з 9 до 17 години буде тимчасово припинене газопостачання на вулиці Віталія Голди 15, 17, 19, 19/1 та 19 А.

Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити доступ працівників компанії до квартир для проведення комплексу робіт. Графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 вересня у Вінницькій області торкнеться і самої Вінниці.

Тимчасові обмеження стосуватимуться кількох адрес: 1.09 - Зодчих 3, 5, Д. Бабія 14, 15, 47, 62, Д. Білоконя 6; 2.09 - Зодчих 7, 8, В. Городецького 19, 23, 35, 37, І. Шиповича 10; 3.09 - Зодчих 11, 12, В. Антоновича 4, 28, 31, 39, І. Котляревського 6.

4.09 - Зодчих 19, 42, В. Антоновича 9, 48, Батозька 10, 14; 5.09 - Зодчих 40, Брацлавська 11, 34, 66, 131, Брацлавський пров. 23.

Крім обласного центру, графік відключень газу на тиждень з 1 по 7 вересня у Вінницькій області торкнеться і населених пунктів району. 2.09 блакитного палива не буде у Бродецькому на Робітничій, 96.

3.09 плануються незручності й для мешканців Вернигородка на Шкільній, 17 та 23. А 4.09 тимчасові обмеження стосуватимуться Жежеліва на Кар’єрній 3, 4 та 7.

Працівники газових служб наголошують, що тимчасові обмеження триватимуть з 9 до 17 години, і відновлення відбуватиметься по мірі завершення робіт.

