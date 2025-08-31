Жителям региона сообщают о временных ограничениях из-за графика отключения газа на неделю с 1 по 7 сентября в Винницкой области.

График отключения газа на неделю с 1 по 7 сентября в Винницкой области охватывает ряд населенных пунктов и улиц, где будут производиться плановые ремонтные работы для обеспечения безопасной поставки, сообщает Politeka.

По данным местного филиала ООО «Газораспределительные сети Украины», в городе Тульчин 3.09 с 9 до 17 часов будет временно прекращено газоснабжение на улице Виталия Голды 15, 17, 19, 19/1 и 19 А.

Жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ работников компании к квартирам для проведения комплекса работ. График отключения газа на неделю с 1 по 7 сентября в Винницкой области коснется и самой Винницы .

Временные ограничения будут касаться нескольких адресов: 1.09 – Зодчих 3, 5, Д. Бабия 14, 15, 47, 62, Д. Белоконя 6; 2.09 – Зодчих 7, 8, В. Городецкого 19, 23, 35, 37, И. Шиповича 10; 3.09 – Зодчих 11, 12, В. Антоновича 4, 28, 31, 39, И. Котляревского 6.

4.09 – Зодчих 19, 42, В. Антоновича 9, 48, Батожская 10, 14; 5.09 – Зодчих 40, Брацлавская 11, 34, 66, 131, Брацлавский пер. 23.

Кроме областного центра график отключений газа на неделю с 1 по 7 сентября в Винницкой области коснется и населенных пунктов района. 2.09 голубого топлива не будет в Бродецком на Рабочей, 96.

3.09 планируются неудобства и жителям Вернигородка на Школьной, 17 и 23. А 4.09 временные ограничения будут касаться Жежелива на Карьерной 3, 4 и 7.

Работники газовых служб подчеркивают, что временные ограничения продлятся с 9 до 17 часов , и восстановление будет происходить по мере завершения работ.

