Цей графік відключення світла на тиждень з 1 по 7 вересня в Дніпропетровській області дозволяє попереджати аварійні ситуації.

У Дніпропетровській області оприлюднили графік відключення світла на тиждень з 1 по 7 вересня, що охоплює різні населені пункти, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Планові роботи пов’язані з проведенням ремонтів електрообладнання та підстанцій, що потребує тимчасового припинення електропостачання за зазначеними адресами.

1 вересня у місті Дніпро з 10:00 до 16:00 будуть знеструмлення на провулку Листяному (1-18) та провулку Полковника Абриньби, 20. У Дніпровському районі у цей же день з 08:00 до 18:00 тимчасово не буде електрики у селі Обухівка на вулицях Грибова, 82, та Рибальська (Некрасова) 54А, 58А, 63, 67-89 (непарні), 95, 97, 99, 103, 107, 107А.

2 числа роботи триватимуть з 08:00 до 18:00 в обласному центрі за адресами: вулиці Будівельників 37-47К, Енергетична 20Б, 25, Макарова 10-39, Призаводська 1-4А, Фабрична 1, Новобудівельна 3-5Б. Також з 10:00 до 16:00 відключення торкнуться вул. Макарова 1-25Г та Холодноярська 22-28. У селі Обухівка тимчасово не буде електрики на Рибальській (Некрасова) 63, 67, 71-85 (непарні).

3 числа з 08:00 до 18:00 роботи проводитимуть у Дніпрі на Академіка Янгеля, Будівельників, Енергетична, Новокримський провулок, Надії Алексєєнко, а з 10:00 до 16:00 – Робоча 95-99. У Павлограді планові відключення заплановані на вулицях Віталія Шкуренка та Сергія Корольова.

4 числа у Дніпрі з 08:00 до 18:00 світла не буде на Надії Алексєєнко, Братів Горобців, Криворізькій та Макаровій. У Жовтих Водах з 07:30 до 19:30 будуть знеструмлення на бульварі Свободи та з 08:00 до 18:00 на Героїв Чорнобиля. У Вільногірську з 08:00 до 17:30 ремонт електрообладнання охопить вулиці Ентузіастів, ім. Юрія Устенка, Молодіжну, Степову, Віктора Варена, Центральну та Промислову.

6 вересня у Дніпрі знеструмлення будуть з 08:00 до 16:00 на проспекті Богдана Хмельницького, вулицях Василя Сліпака, Квартальна та Перемоги. У Кам’янському районі 1-го роботи заплановані у селі Полтаво-Боголюбівка на Степовій, а 3 числа у селі Дніпровське – на Центральній, Олександра Островського, Набережній, Стрілецькій, Чумацькій та Шкільній.

