В Днепропетровской области обнародовали график отключения света на неделю с 1 по 7 сентября, охватывающий разные населенные пункты, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК".

Плановые работы связаны с проведением ремонтов электрооборудования и подстанций, что требует временного прекращения электроснабжения по указанным адресам.

1 сентября в городе Днепр с 10:00 до 16:00 будут обесточены на переулке Листяном (1-18) и переулке Полковника Абриньбы, 20. В Днепровском районе в этот же день с 08:00 до 18:00 временно не будет электричества в с. (Некрасова) 54А, 58А, 63, 67-89 (нечетные), 95, 97, 99, 103, 107, 107А.

2 числа работы продлятся с 08:00 до 18:00 в областном центре по адресам: улицы Строителей 37-47К, Энергетическая 20Б, 25, Макарова 10-39, Призаводская 1-4А, Фабричная 1, Новостроительная 3-5Б. Также с 10:00 до 16:00 отключения коснутся ул. Макарова 1-25Г и Холодноярская 22-28. В селе Обуховка временно не будет электричества на Рыбальской (Некрасова) 63, 67, 71-85 (нечетные).

3 числа с 08:00 до 18:00 работы будут проводить в Днепре на Академика Янгеля, Строителей, Энергетическая, Новокрымский переулок, Надежды Алексеенко, а с 10:00 до 16:00 – Рабочая 95-99. В Павлограде плановые отключения запланированы на улицах Виталия Шкуренко и Сергея Королева.є

4 числа в Днепре с 08:00 до 18:00 света не будет на Надежде Алексеенко, Братьев Воробьев, Криворожской и Макаровой. В Желтых Водах с 07:30 до 19:30 будут обесточены на бульваре Свободы и с 08:00 до 18:00 на Героев Чернобыля. В Вольногорске с 08:00 до 17:30 ремонт электрооборудования охватит улицы Энтузиастов, им. Юрия Устенко, Молодежную, Степную, Виктора Варена, Центральную и Промышленную.

6 сентября в Днепре обесточение будут с 08:00 до 16:00 на проспекте Богдана Хмельницкого, улицах Василия Слипака, Квартальная и Победы. В Каменском районе 1 работы запланированы в селе Полтаво-Боголюбовка на Степной, а 3 числа в селе Днепровское - на Центральной, Александра Островского, Набережной, Стрелецкой, Млечной и Школьной.

Этот график отключения света на неделю с 1 по 7 сентября в Днепропетровской области позволяет предупреждать аварийные ситуации, обеспечивать безопасное ремонт и поддерживать стабильность электроснабжения для всех жителей.

