Нова система оплати проїзду в Дніпропетровській області забезпечує зручний та сучасний спосіб розрахунку для всіх пасажирів.

Нова система оплати проїзду в Дніпропетровській області вже доступна жителям обласного центру, повідомляє Politeka.

У місті функціонує сучасний мобільний застосунок «єДніпро», який дозволяє розраховуватися за проїзд у громадському транспорті картками будь-якого українського банку.

Завдяки цьому мешканці та гості регіону можуть повністю відмовитися від готівки і здійснювати платіж буквально кількома кліками. Модернізація цифрової інфраструктури дозволила впровадити безготівкові розрахунки: у транспортних засобах встановлені QR-коди, що інтегровані із застосунком. Пасажиру достатньо просканувати код і підтвердити платіж — квиток дійсний одразу.

Заступник директора КП «Дніпровський електротранспорт» Володимир Сусленков нагадав, що перші кроки у бік безготівкової оплати місто робило ще у 2017 році, коли технологію тестували, а пасажири лише звикали до QR-кодів. За цей час частка таких розрахунків сягнула приблизно 20%.

Від весни всі комунальні маршрути працюють виключно з QR-кодами, інтегрованими з «єДніпро». У міській раді відзначають, що нова система робить процес платежів прозорим: кошти легко контролювати, а ризики зловживань мінімізовані. Пасажири можуть розрахуватися за проїзд незалежно від банку, яким користуються.

Заступник директора КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста» Роман Ростовський уточнив, що головним завданням було створити зручні умови для всіх користувачів.

Завантажити додаток просто: він доступний у AppStore та Google Play, після швидкої авторизації за номером телефону користувач отримує доступ до всіх функцій сервісу. У серпні оплату за допомогою телефону можна здійснювати також у автобусах 6К і 9К, які курсуватимуть під час ремонту трамвайних колій на Старому мосту.

