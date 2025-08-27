Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области обеспечивает удобный и современный способ расчета всех пассажиров.

Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области уже доступна жителям областного центра, сообщает Politeka.

В городе функционирует современное мобильное приложение «єДніпро», которое позволяет рассчитываться за проезд в общественном транспорте по карточкам любого украинского банка.

Благодаря этому жители и гости региона могут полностью отказаться от наличных денег и осуществлять платеж буквально несколькими кликами. Модернизация цифровой инфраструктуры позволила внедрить безналичные расчеты: в транспортных средствах установлены интегрированные с приложением QR-коды. Пассажиру достаточно просканировать код и подтвердить платеж – билет действителен сразу.

Заместитель директора КП «Днепровский электротранспорт» Владимир Сусленков напомнил, что первые шаги в сторону безналичной оплаты город делал еще в 2017 году, когда технологию тестировали, а пассажиры только привыкали к QR-кодам. За это время доля таких расчетов составила примерно 20%.

С весны все коммунальные маршруты работают исключительно с QR-кодами, интегрированными с «єДніпро». В городском совете отмечают, что новая система делает процесс платежей прозрачным: деньги легко контролировать, а риски злоупотреблений минимизированы. Пассажиры могут рассчитаться за проезд независимо от пользующегося банка.

Заместитель директора КП "Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города" Роман Ростовский уточнил, что главной задачей было создать удобные условия для всех пользователей.

Загрузить приложение просто: оно доступно в AppStore и Google Play, после быстрой авторизации по номеру телефона пользователь получает доступ ко всем функциям сервиса. В августе оплату с помощью телефона можно производить также в автобусах 6К и 9К, которые будут курсировать при ремонте трамвайных путей на Старом мосту.

Источник: gorod.dp.ua

