Щоб оформити грошову допомогу для пенсіонерів у Черкаській області, потрібно звернутися до органів соціального захисту населення.

Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області надається лише 60-річним українцям, що не мають необхідного для виходу на пенсію страхового стажу, пише Politeka.

Як йдеться на сайті "Дії", водночас існують випадки, коли у призначенні виплат можуть відмовити.

У серпні 2025 року на щомісячну соціальну допомогу зможуть претендувати громадяни, яким виповнилося 60 років, але які не мають повних 32 років страхового стажу, необхідних для призначення пенсії.

Хто має право на виплати

Подати заяву можуть ті, хто:

має не менше 15 років страхового стажу;

не отримує інших пенсій чи державних соціальних виплат;

перебуває у скрутному матеріальному становищі та не має додаткових джерел існування.

Розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Черкаській області

Сума визначається індивідуально: вона дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для осіб, що втратили працездатність, і середнім доходом на одного члена сім’ї за останні шість місяців.

У 2025 році максимальний розмір виплати становить 3 028 гривень.

Як подати документи

Щоб оформити грошову допомогу для пенсіонерів у Черкаській області, потрібно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання та надати:

заяву для призначення допомоги;

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

довідку з Пенсійного фонду про страховий стаж;

довідку про склад сім’ї та місце проживання;

декларацію про доходи та майновий стан за останні пів року.

Рішення про призначення або відмову у виплатах ухвалюється протягом 10 днів з моменту подання всіх документів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкасах: українцям безкоштовно надають важливу послугу.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Черкаській області: у ПФУ попередили, коли українцям можуть відмовити у допомозі.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкасах: українців готові підтримати, що варто знати.