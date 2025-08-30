Чтобы оформить пособие для пенсионеров в Черкасской области, нужно обратиться в органы социальной защиты населения.

Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области предоставляется только 60-летним украинцам, у которых нет необходимого для выхода на пенсию страхового стажа, пишет Politeka.

В то же время существуют случаи, когда в назначении выплат могут отказать .

В августе 2025 года на ежемесячную социальную помощь смогут претендовать граждане, которым исполнилось 60 лет, но не имеющие полных 32 лет страхового стажа, необходимых для назначения пенсии.

Кто имеет право на выплаты

Подать заявление могут те, кто:

имеет не менее 15 лет страхового стажа;

не получает других пенсий или государственных социальных выплат;

находится в тяжелом материальном положении и не имеет дополнительных источников существования.

Размер денежной помощи для пенсионеров в Черкасской области

Сумма определяется индивидуально: она равна разнице между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и средним доходом на одного члена семьи за последние шесть месяцев.

В 2025 году максимальный размер выплаты составляет 3028 гривен.

Как подать документы

Чтобы оформить пособие для пенсионеров в Черкасской области, нужно обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства и предоставить:

заявление для назначения помощи;

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

справку из Пенсионного фонда о страховом стаже;

справку о составе семьи и месте жительства;

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние полгода.

Решение о назначении или отказе в выплатах принимается в течение 10 дней с момента подачи всех документов.

