У Дніпрі діють програми, завдяки яким можна отримати безкоштовне житло для переселенців, тож розповідаємо про це детальніше.

Безкоштовне житло для переселенців у Дніпрі передбачене для тих, хто втратив власні домівки через війну, а також для військовослужбовців та інших категорій, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для переселенців у Дніпрі надається у межах державних механізмів, що закріплено у Законі України про житловий фонд соціального призначення.

Цей закон визначає правила отримання соціального даху над головою для різних груп громадян. Процес оформлення непростий, адже він потребує підготовки багатьох документів та очікування у черзі.

Наразі у Дніпрі головний акцент зроблено на безкоштовне житло для переселенців, військових, людей з інвалідністю, сиріт та дітей без батьківського піклування.

Також допомога передбачена для родин загиблих захисників і громадян, чиї домівки зруйновані бойовими діями. Для ВПО пропонуються квартири у більш безпечних регіонах країни, придбані за кошти міжнародної допомоги.

Часто йдеться про службові помешкання з можливістю проживання на певний час. Пріоритет у розподілі мають сім’ї з дітьми, люди похилого віку та ті, хто має інвалідність. Для військових здебільшого передбачені нові квартири або відремонтовані будинки.

Фінансування відбувається як з державного бюджету, так і за рахунок донорських коштів. Загалом, держава створила кілька основних ініціатив, які допомагають громадянам отримати дах над головою.

Програма «єВідновлення», до прикладу, орієнтована на тих, хто втратив будинки через війну. Допомога може бути у вигляді сертифікатів на купівлю нового дому або фінансових виплат, що дозволяють збудувати власний дім.

Окрім цього, «єОселя» доступна для військових, медиків, педагогів і науковців. Вона передбачає можливість придбати будинок в іпотеку під 3%.

Джерело: 24 канал

