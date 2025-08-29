В Днепре действуют программы, благодаря которым можно получить бесплатное жилье для переселенцев, так что рассказываем об этом подробнее.

Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре предусмотрено для тех, кто потерял свои дома из-за войны, а также для военнослужащих и других категорий, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре предоставляется в пределах государственных механизмов, закрепленных в Законе Украины о жилищном фонде социального назначения.

Этот закон определяет правила получения социальной крыши над головой для разных групп граждан. Процесс оформления непрост, ведь он нуждается в подготовке многих документов и ожиданиях в очереди.

В Днепре главный акцент сделан на бесплатное жилье для переселенцев, военных, людей с инвалидностью, сирот и детей без родительской опеки.

Также помощь предусмотрена для семей погибших защитников и граждан, чьи дома разрушены боевыми действиями. Для ВПЛ предлагаются квартиры в более безопасных регионах страны, приобретенные за счет международной помощи.

Часто речь идет о служебных помещениях с возможностью проживания на время. Приоритет в распределении имеют семьи с детьми, пожилые люди и те, кто имеет инвалидность. Для военных в основном предусмотрены новые квартиры или отремонтированные дома.

Финансирование осуществляется как из государственного бюджета, так и за счет донорских средств. В целом государство создало несколько основных инициатив, которые помогают гражданам получить крышу над головой.

Программа «єВідновлення», к примеру, ориентирована на тех, кто потерял дома из-за войны. Помощь может быть в виде сертификатов на покупку нового дома или финансовых выплат, позволяющих построить свой дом.

Кроме этого, «єОселя» доступна для военных, медиков, педагогов и ученых. Она подразумевает возможность приобрести дом в ипотеку под 3%.

Источник: 24 канал

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.