Дефіцит продуктів у Хмельницькій області став однією з головних тем через складний аграрний сезон, повідомляє Politeka.

Весняні заморозки знищили величезні площі, змусивши фермерів пересівати поля. Додатково країну накривали зливи й град, що остаточно ускладнило ситуацію для аграріїв.

За словами голови Союзу українського селянства Івана Томича, урожай пшениці нинішнього року виявиться найнижчим за десятиліття. Якщо торік погодні умови ще допомагали, то тепер втрати будуть значними. Саме це стало причиною підвищення вартості зерна: з початку липня показник зріс із менш ніж восьми до майже дев’яти тисяч гривень за тонну. При цьому експортний потенціал скоротиться, попередньо до п’ятнадцяти мільйонів тонн.

Внутрішній ринок залишиться забезпеченим борошном і хлібобулочними виробами, але ціна на хліб може зрости до 25% у середньорічному вимірі. Щодо кукурудзи, початкові прогнози були оптимістичними, адже її висівали пізніше, проте негода внесла свої корективи. Очікуваний експорт у 24 мільйони тонн буде меншим. Нині тонна коштує близько 9600 гривень. Подібна тенденція простежується з ячменем та іншими культурами.

Експорт олії активізувався, а зерно для її виробництва також подорожчало. Водночас внутрішня ціна залишатиметься відносно стабільною, можливі лише коливання під час сезону консервацій. Аграрії намагаються швидко продати сою та ріпак, побоюючись можливого введення мит. Липневий експорт сої збільшився на третину, що може вплинути на вартість.

Ціни на овочі суттєво не зміняться, хоча з осені можливе зростання через проблеми з робочою силою й пошкодження посівів. Саме такі фактори і формують нинішню картину ринку, створюючи ризики для стабільності, включно з lефіцитом продуктів у Хмельницькій області.

