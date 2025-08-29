Именно такие факторы и формируют нынешнюю картину рынка, создавая риски для стабильности, включая lефицит продуктов в Хмельницкой области.

Дефицит продуктов в Хмельницкой области стал одной из главных тем из-за сложного аграрного сезона, сообщает Politeka.

Весенние заморозки уничтожили огромные площади, заставив фермеров пересевать поля. Дополнительно страну накрывали ливни и град, что окончательно усложнило ситуацию для аграриев.

По словам главы Союза украинского крестьянства Ивана Томича, урожай пшеницы в нынешнем году окажется самым низким за десятилетие. Если в прошлом году погодные условия еще помогали, теперь потери будут значительными. Именно это стало причиной повышения стоимости зерна: с начала июля показатель вырос с менее восьми до почти девяти тысяч гривен за тонну. При этом экспортный потенциал сократится предварительно до пятнадцати миллионов тонн.

Внутренний рынок останется обеспеченной мукой и хлебобулочными изделиями, но цена на хлеб может вырасти до 25% в среднегодовом исчислении. Что касается кукурузы, то начальные прогнозы были оптимистичными, ведь ее высевали позже, однако непогода внесла свои коррективы. Ожидаемый экспорт в 24 миллиона тонн будет меньше. В настоящее время тонна стоит около 9600 гривен. Подобная тенденция наблюдается с ячменем и другими культурами.

Экспорт масла активизировался, а зерно для его производства тоже подорожало. В то же время, внутренняя цена будет оставаться относительно стабильной, возможны только колебания во время сезона консерваций. Аграрии пытаются быстро продать сою и рапс, опасаясь возможного введения пошлин. Июльский экспорт сои увеличился на треть, что может отразиться на стоимости.

Цены на овощи существенно не изменятся, хотя с осени возможен рост из-за проблем с рабочей силой и повреждения посевов. Именно такие факторы и формируют нынешнюю картину рынка, создавая риски для стабильности, включая эфицит продуктов в Хмельницкой области.

