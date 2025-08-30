Дефіцит продуктів у Вінницькій області може позначитися на вартості хліба, овочів та на експортному потенціалі зернових культур.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області стає однією з тем, що турбує мешканців, адже погодні катаклізми весни та літа істотно вплинули на врожаї зернових і овочів, повідомляє, Politeka.

У квітні значна кількість фермерів із південних регіонів втратила посіви через сильні заморозки. Частина культур просто вимерзла, тож аграрії змушені були пересівати поля. Далі протягом півтора місяця країна зіштовхнулася з новими проблемами: зливи підтоплювали окремі території, тоді як інші постраждали від граду.

Іван Томич, очільник Союзу українського селянства, зазначив, що врожай пшениці у 2024 році стане найгіршим за останні десять років. Якщо раніше навіть за умов війни аграріям допомагала погода, то нині вона завдала найбільших збитків. Це відразу відобразилося на цінах: пшениця зросла з менш ніж 8 тис. грн за тонну до майже 9 тис. грн, і дешевшати найближчим часом не буде. За оцінками експертів, експортні можливості скоротяться до 15 млн т.

Водночас внутрішній ринок не залишиться без хліба й борошна, однак через зменшення врожайності середньорічне зростання цін на хліб може сягнути 25%.

Ситуація з кукурудзою також змінилася. Хоча навесні очікували високі показники, зливи та град змусили знизити прогнози. Якщо раніше називали експорт у межах 24 млн т, тепер результат буде нижчим. Поточна ціна тримається близько 9 600 грн за тонну. Подібні тенденції спостерігаються і з ячменем.

На ринку олії помітна активізація експорту, що підштовхнуло вартість олійного зерна. Усередині країни суттєвих змін не прогнозують, лише незначні коливання в сезон консервації. Аграрії також поспішають продати сою та ріпак через можливе введення мит: обсяги експорту сої у липні зросли на третину.

Ціни на “борщовий набір” залишаються стабільними, хоча восени можуть поступово піднятися, перевищивши торішній рівень. Причиною стануть погодні втрати й дефіцит робочої сили під час збору.

Отже, дефіцит продуктів у Вінницькій області може позначитися на вартості хліба, овочів та на експортному потенціалі зернових культур.

Джерело: Новини.LIVE

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни