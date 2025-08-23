Якщо ситуація не зміниться, дефіцит продуктів у Вінниці лише посилиться.

Дефіцит продуктів у Вінниці проявився несподівано, адже традиційні яблука, які завжди були доступними, нині дорожчі за банани, повідомляє Politeka.

У червні середня вартість одного кілограма сягнула 85,20 грн, тоді як рік тому вона становила лише 28,11 грн. Таким чином, ціна зросла майже втричі, що викликає занепокоєння серед населення та аграріїв.

Як повідомляє "Hromadske", головна причина подорожчання — майже повна відсутність вітчизняного врожаю. Сади в багатьох регіонах або старіють, або не оновлюються, а нові насадження з’являються в недостатніх обсягах. За словами аналітика Олександра Хорєва, зараз на прилавках здебільшого представлені польські яблука, які заполонили торгові мережі та замінили українські.

Цікаво, що банани стали орієнтиром для порівняння: їхня вартість нині становить 74,15 грн/кг, тоді як роком раніше — 64,03 грн. Це означає, що яблука вже не є базовим фруктом у споживчому кошику. За словами Івана Томича, серед ключових проблем — зменшення площ садівництва та відсутність інвестицій у підтримку галузі.

Умови для виробників залишаються несприятливими: висока собівартість, кліматичні ризики та знижений попит через високу кінцеву вартість на полиці. Якщо ситуація не зміниться, дефіцит продуктів у Вінниці лише посилиться, а яблука остаточно втратять статус масового товару. Експерти не виключають, що вже наступного сезону ці фрукти стануть ще дорожчими, що зробить їх недоступними для широкого кола споживачів.

В таких умовах фахівці радять споживачам звертати увагу на сезонні альтернативи.

Джерело: Hromadske

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни