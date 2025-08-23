Если ситуация не изменится, дефицит продуктов в Виннице только усугубит.

Дефицит продуктов в Виннице проявился неожиданно, ведь традиционные яблоки, которые всегда были доступны, сейчас дороже банан, сообщает Politeka.

В июне средняя стоимость одного килограмма достигла 85,20 грн, тогда как год назад она составила всего 28,11 грн. Таким образом, цена выросла почти втрое, что вызывает беспокойство среди населения и аграриев.

Как сообщает "Hromadske", главная причина удорожания - почти полное отсутствие отечественного урожая. Сады во многих регионах либо стареют, либо не обновляются, а новые насаждения появляются в недостаточных объемах. По словам аналитика Александра Хорева, сейчас на прилавках в большинстве своем представлены польские яблоки, которые заполонили торговые сети и заменили украинские.

Интересно, что бананы стали ориентиром для сравнения: их стоимость составляет 74,15 грн/кг, тогда как годом ранее — 64,03 грн. Это означает, что яблоки уже не базовый фрукт в потребительской корзине. По словам Ивана Томича, среди ключевых проблем – уменьшение площадей садоводства и отсутствие инвестиций в поддержку отрасли.

Условия для производителей остаются неблагоприятными: высокая себестоимость, климатические риски и сниженный спрос из-за высокой конечной стоимости на полке. Если ситуация не изменится, дефицит продуктов в Виннице только усилится, а яблоки окончательно лишатся статуса массового товара. Эксперты не исключают, что уже в следующем сезоне эти фрукты станут еще более дорогими, что сделает их недоступными для широкого круга потребителей.

В таких условиях специалисты советуют потребителям обращать внимание на сезонные альтернативы.

