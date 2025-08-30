Дефицит продуктов в Винницкой области может сказаться на стоимости хлеба, овощей и экспортном потенциале зерновых культур.

Дефицит продуктов в Винницкой области становится одной из тем, что беспокоит жителей, ведь погодные катаклизмы весны и лета существенно повлияли на урожаи зерновых и овощей, сообщает Politeka.

В апреле значительное количество фермеров из южных регионов потеряли посевы из-за сильных заморозков. Часть культур просто вымерзла, аграрии вынуждены были пересевать поля. Далее в течение полутора месяцев страна столкнулась с новыми проблемами: ливни подтапливали отдельные территории, в то время как другие пострадали от града.

Иван Томич, глава Союза украинского крестьянства, отметил, что урожай пшеницы в 2024 году станет самым плохим за последние десять лет. Если раньше даже в условиях войны аграриям помогала погода, то сейчас она нанесла наибольший ущерб. Это сразу отразилось на ценах: пшеница выросла с менее 8 тыс. грн за тонну до почти 9 тыс. грн, и дешеветь в ближайшее время не будет. По оценкам экспертов, экспортные возможности сократятся до 15 млн т.

В то же время, внутренний рынок не останется без хлеба и муки, однако из-за уменьшения урожайности среднегодовой рост цен на хлеб может достичь 25%.

Ситуация с кукурузой тоже изменилась. Хотя весной ожидали высокие показатели, ливни и град заставили снизить прогнозы. Если раньше называли экспорт в пределах 24 млн т, теперь результат будет ниже. Текущая цена держится около 9600 грн за тонну. Сходные тенденции наблюдаются и с ячменем.

На рынке растительного масла заметна активизация экспорта, что подтолкнуло стоимость масличного зерна. Внутри страны существенных изменений не прогнозируется, лишь незначительные колебания в сезон консервации. Аграрии также спешат продать сою и рапс из-за возможного введения пошлин: объемы экспорта сои в июле выросли на треть.

Цены на борщевой набор остаются стабильными, хотя осенью могут постепенно подняться, превысив прошлогодний уровень. Причиной станут погодные потери и дефицит рабочей силы при сборе.

Следовательно, дефицит продуктов в Винницкой области может сказаться на стоимости хлеба, овощей и экспортном потенциале зерновых культур.

