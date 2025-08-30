Прогноз погоди на вересень у Запоріжжі свідчить про те, що початок місяця буде доволі спекотним.

Прогноз погоди на вересень у Запоріжжі надали місцеві метеорологи, озвучивши кліматичну характеристику місяця та дані щодо очікуваних показників температури й опадів у регіоні, повідомляє Politeka.

Інформацію поширив Запорізький центр гідрометеорології.

Вересень уважається перехідним періодом між літньою спекою та осіннім похолоданням. Для цього часу характерне поступове зниження температури та послаблення грозової активності.

За багаторічними спостереженнями, середня температура у цей час становить близько +17,0°. Зафіксовані абсолютні рекорди: максимум досяг +36,6° у 1943 році, тоді як мінімальне значення становило -1,2° 29 числа 1977 року. Середній обсяг опадів сягає 44 мм. Найбільше їх випадало у 1996 році — 172 мм за місяць, а найбільший добовий показник зафіксовано 24 числа 2014-го — 90 мм.

Щодо прогнозу на вересень 2025 року, середня температура очікується на рівні +17,0°, що відповідає кліматичній нормі для цього періоду. Місячна кількість опадів прогнозується на рівні 40 мм, тобто 91% від середніх багаторічних значень.

Перші дні місяця у Запоріжжі обіцяють бути по-літньому теплими, а відчутне похолодання прогнозується лише у другій половині.

Отже, прогноз погоди на вересень у Запоріжжі свідчить про те, що початок місяця буде доволі спекотним, із поступовим зниженням температурних показників і незначним відхиленням у кількості опадів від усталених норм.

До слова, в Запоріжжі також повідомляли про графік відключення світла. Дізнатися про нього детальніше можна за посиланням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям пропонують вигідні вакансії, де платитимуть від 17 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: де готові платити від 15 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Запоріжжі: українців попередили, за якої ситуації заморозять виплату.