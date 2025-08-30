Прогноз погоды на сентябрь в Запорожье свидетельствует о том, что начало месяца будет жарким.

Прогноз погоды на сентябрь в Запорожье предоставили местные метеорологи, озвучив климатическую характеристику месяца и данные по ожидаемым показателям температуры и осадков в регионе, сообщает Politeka.

Информацию распространил Запорожский центр гидрометеорологии.

Сентябрь считается переходным периодом между летней жарой и осенним похолоданием. Для этого времени характерно постепенное понижение температуры и ослабление грозовой активности.

По многолетним наблюдениям, средняя температура в это время составляет около +17,0°. Зафиксированы абсолютные рекорды: максимум достиг +36,6° в 1943 году, в то время как минимальное значение составляло -1,2° 29 числа 1977 года. Средний объем осадков достигает 44 мм. Больше всего их выпадало в 1996 году - 172 мм в месяц, а наибольший суточный показатель зафиксировано 24 числа 2014 - 90 мм.

По прогнозу на сентябрь 2025 года средняя температура ожидается на уровне +17,0°, что соответствует климатической норме для этого периода. Месячное количество осадков прогнозируется на уровне 40 мм, то есть 91% от средних многолетних значений.

Первые дни месяца в Запорожье обещают быть по-летнему теплыми, а ощутимое похолодание прогнозируется только во второй половине.

Следовательно, прогноз погоды на сентябрь в Запорожье свидетельствует о том, что начало месяца будет достаточно жарким, с постепенное снижение температурных показателей и незначительное отклонение в количестве осадков от установившихся норм.

К слову, в Запорожье также сообщали о графике отключения света. Узнать о нем подробнее можно по ссылке .

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: украинцам предлагают выгодные вакансии, где будут платить от 17 тысяч.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: где готовы платить от 15 тысяч.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье: украинцев предупредили, при какой ситуации заморозят выплату.