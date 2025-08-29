Термін дії таких виплат для ВПО у Харківській області з 1 вересня становить шість місяців із можливістю продовження після перевірки.

Виплати для ВПО у Харківській області з 1 вересня залишаються доступними для внутрішньо переміщених осіб, а також діють програми житлової підтримки, повідомляє Politeka.

Це зазначено на Порталі державних послуг.

Фінансова допомога продовжує нараховуватися у звичному обсязі: дорослі отримують по 2 000 гривень щомісяця, діти та особи з інвалідністю — по 3 000 гривень. Для отримувачів введено суворіші правила перевірки: переселенці не можуть перебувати за кордоном понад 30 днів, купувати житло чи автомобілі під час отримання виплат, а також мати банківські депозити понад 100 000 гривень. При виявленні порушень допомога може бути припинена.

Подати заявку можна через застосунок «Дія», сервісні центри Пенсійного фонду, ЦНАП або органи місцевого самоврядування, а також поштовим відправленням до територіального підрозділу Пенсійного фонду. Нові переселенці повинні зареєструватися через уповноважену особу за місцем проживання або подати онлайн-заявку.

Окрім щомісячних виплат, переселенці можуть отримати компенсацію витрат на оренду житла. Для цього власник подає договір оренди та заяву до Пенсійного фонду, а держава компенсує податки, пов’язані з орендою. Рішення ухвалюється протягом 10 днів після подання документів. У деяких випадках потрібні додаткові документи, наприклад підтвердження законного представництва або рішення суду.

Держава також фінансує тимчасове проживання ВПО у приватних домогосподарствах: власники житла отримують по 450 гривень на місяць за кожну прийняту особу. Термін дії таких виплат для ВПО у Харківській області з 1 вересня становить шість місяців із можливістю продовження після перевірки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Харкові: літніх українців кличуть працювати, де готові заплатити від 28 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Харківській області: фермери зіштовхнулись з проблемами.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Харкові: де переселенцям шукати прихисток, корисні поради для українців.