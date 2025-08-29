Срок действия таких выплат для ВПЛ в Харьковской области с 1 сентября составляет шесть месяцев с возможностью продления после проверки.

Выплаты для ВПЛ в Харьковской области с 1 сентября остаются доступными для внутренне перемещенных лиц, а также действуют программы жилищной поддержки, сообщает Politeka.

Это отмечено на Портале государственных услуг.

Финансовая помощь продолжает начисляться в обычном объеме: взрослые получают по 2 000 гривен ежемесячно, дети и лица с инвалидностью по 3 000 гривен. Для получателей введены более строгие правила проверки: переселенцы не могут находиться за границей более 30 дней, покупать жилье или автомобили при получении выплат, а также иметь банковские депозиты более 100 000 гривен. При обнаружении нарушений помощь может быть прекращена.

Подать заявку можно через приложение «Дія», сервисные центры Пенсионного фонда, ЦНАП или органы местного самоуправления, а также почтовым отправлением в территориальное подразделение Пенсионного фонда. Новые переселенцы должны зарегистрироваться через уполномоченное лицо по месту жительства или подать онлайн-заявку.

Кроме ежемесячных выплат, переселенцы могут получить компенсацию расходов по аренде жилья. Для этого собственник представляет договор аренды и заявление в Пенсионный фонд, а государство компенсирует налоги, связанные с арендой. Решение принимается в течение 10 дней после подачи документов. В некоторых случаях требуются дополнительные документы, например, подтверждение законного представительства или решение суда.

Государство также финансирует временное проживание ВПЛ в частных домохозяйствах: владельцы жилья получают по 450 гривен в месяц за каждое принятое лицо. Срок действия таких выплат для ВПЛ в Харьковской области с 1 сентября составляет шесть месяцев с возможностью продления после проверки.

