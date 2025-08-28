Фінансування на перше півріччя вже виділено, а з вересня буде проведено додатковий розподіл коштів на збільшені зарплати з 1 вересня у Київській області.

Про це під час брифінгу розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

Всім педагогам закладів загальної середньої освіти буде встановлена обов’язкова доплата до зарплати з 1 вересня у Київській області в розмірі 2 600 грн. Це рішення спрямоване на поступове, але відчутне підвищення рівня доходів вчителів, що позитивно вплине на мотивацію та стабільність педагогічних кадрів у школах.

Як наголосив заступник міністра освіти Сташків, у державному бюджеті на 2025 рік передбачено понад 103 млрд гривень на виплату зарплат педагогам.

Особливу увагу заступник міністра приділив тому, що нова доплата не залежить від фінансових можливостей місцевих бюджетів, оскільки має окрему державну субвенцію та власний код у бюджетній системі.

Водночас її розмір пропорційно зростає для педагогів із більшим педагогічним навантаженням, тобто для тих, хто викладає більше уроків або працює за кілька ставок.

«Тобто чим більше у вчителя годин у школі, тим більше, відповідно, доплати він отримає. Але не менше тисячі. І її зростання закладено вже в цьому році. І відповідні кошти закладені в державному бюджеті», – розповів Сташків.

Заступник міністра також повідомив, що фінансування на перше півріччя вже виділено, а з вересня буде проведено додатковий розподіл коштів. Завдяки цьому всі педагоги, незалежно від розташування школи та фінансових можливостей громади, зможуть отримувати рівну базову підтримку до зарплати з 1 вересня у Київській області.

