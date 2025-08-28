Финансирование на первое полугодие уже выделено, а с сентября будет проведено дополнительное распределение средств на увеличены зарплаты с 1 сентября в Киевской области.

У части украинцев благодаря специальным доплатам к окладам вырастут зарплаты с 1 сентября в Киевской области, сообщает Politeka.net.

Об этом на брифинге рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив.

Всем педагогам учреждений общего среднего образования будет установлена ​​обязательная доплата к зарплате с 1 сентября в Киевской области в размере 2600 грн. Это решение направлено на постепенное, но ощутимое повышение уровня доходов учителей, что положительно повлияет на мотивацию и стабильность педагогических кадров в школах.

Как отметил заместитель министра образования Сташкив, в государственном бюджете на 2025 год предусмотрено более 103 млрд гривен на выплату зарплат педагогам.

Особое внимание замминистра уделил тому, что новая доплата не зависит от финансовых возможностей местных бюджетов, поскольку имеет отдельную государственную субвенцию и код в бюджетной системе.

В то же время, ее размер пропорционально растет для педагогов с большей педагогической нагрузкой, то есть для тех, кто преподает больше уроков или работает за несколько ставок.

«То есть чем больше у учителя часов в школе, тем больше соответственно доплаты он получит. Но не меньше тысячи. И ее рост заложен уже в этом году. И соответствующие средства заложены в государственном бюджете», – рассказал Сташкив.

Замминистра также сообщил, что финансирование на первое полугодие уже выделено, а с сентября будет произведено дополнительное распределение средств. Благодаря этому все педагоги, независимо от расположения школы и финансовых возможностей общества, смогут получать равную базовую поддержку зарплаты с 1 сентября в Киевской области.

Источник: Суспільне.

