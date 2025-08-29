Ключовою метою підвищення тарифів на комуналку з 1 вересня в Черкаській області визначено спрямування додаткових фінансових ресурсів.

На засіданні НКРЕКП прийняла рішення про негайне підвищення тарифів на комуналку з 1 вересня в Черкаській області, повідомляє Politeka.net.

Постанова про це з'явилася на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Після ретельного аналізу роботи енергетичних компаній у попередні роки було здійснене перегляд та коригування тарифної структури. Після чого було прийнято рішення про підвищення тарифів на комуналку з 1 вересня в Черкаській області.

Ключовою метою цього рішення визначено спрямування додаткових фінансових ресурсів на погашення заборгованості перед НЕК «Укренерго» та забезпечення стабільної підготовки енергосистеми до прийдешнього опалювального сезону.

Згідно з ухваленими змінами, почне діяти підвищення тарифів на комуналку з 1 вересня в Черкаській області, зокрема на розподіл електроенергії. Саме від цієї дати оновлені розцінки набудуть чинності.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко наголосив, що перегляд тарифів є механізмом повернення коштів операторам системи розподілу за підсумками перевірок минулих років. У документах уточнюється, що зміни торкнуться 18 операторів, які працюють у межах моделі RAB-тарифів.

Очікується, що додаткові надходження, отримані у вересні — грудні 2025 року, будуть спрямовані на погашення боргів перед оператором системи передачі та на фінансування заходів, необхідних для безперебійного проходження осінньо-зимового сезону 2025/2026 років. Член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик підкреслив, що кошти, залучені завдяки змінам, у першу чергу буде спрямовано на підтримку генерації.

Експерти зауважують, що для домогосподарств підвищення тарифів на розподіл електроенергії матиме мінімальний вплив, натомість бізнес-сектор відчує його більш відчутно. Зростання витрат підприємств може позначитися на їхній ціновій політиці та стати додатковим фактором подорожчання товарів і послуг.

