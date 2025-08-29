Ключевой целью повышения тарифов на коммуналку с 1 сентября в Черкасской области определено направление дополнительных финансовых ресурсов.

На заседании НКРЭКУ приняла решение о немедленном повышении тарифов на коммуналку с 1 сентября в Черкасской области, сообщает Politeka.net.

Постановление об этом появилось на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

После тщательного анализа работы энергетических компаний в предыдущие годы был проведен пересмотр и корректировка тарифной структуры. После этого было принято решение о повышении тарифов на коммуналку с 1 сентября в Черкасской области.

Ключевой целью этого решения определено направление дополнительных финансовых ресурсов на погашение задолженности перед НЭК «Укрэнерго» и обеспечение стабильной подготовки энергосистемы к грядущему отопительному сезону.

Согласно принятым изменениям, начнет действовать повышение тарифов на коммуналку с 1 сентября в Черкасской области, в том числе на распределение электроэнергии. Именно с этой даты обновленные расценки вступят в силу.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко подчеркнул, что пересмотр тарифов является механизмом возврата средств операторам системы распределения по итогам проверок прошлых лет. В документах уточняется, что изменения коснутся 18 операторов, работающих в рамках RAB-тарифов.

Ожидается, что дополнительные поступления, полученные в сентябре — декабре 2025 года, будут направлены на погашение долгов перед оператором системы передачи и на финансирование мер, необходимых для бесперебойного прохождения осенне-зимнего сезона 2025/2026 годов. Член правления НЭК «Укрэнерго» Иван Юрик подчеркнул, что средства, привлеченные благодаря изменениям, в первую очередь будут направлены на поддержку генерации.

Эксперты отмечают, что для домохозяйств повышение тарифов на распределение электроэнергии будет иметь минимальное влияние, в то время как бизнес-сектор почувствует его более ощутимо. Рост расходов предприятий может отразиться на их ценовой политике и стать дополнительным фактором удорожания товаров и услуг.

